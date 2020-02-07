Торонто, Канада, , 13:35 — REGNUM Многопользовательская соревновательная игра Broomstick League, основанная на квиддиче из «Гарри Поттера», выйдет на PC 5 марта 2020 года. Об этом сообщалось 6 февраля в ролике на YouTube-канале компании Blue Isle Studios.

В Broomstick League игроки будут пытаться забросить мяч в кольцо, летая на магической метле. Для победы и дезориентации соперников можно будет использовать заклинания.

Напомним, квиддич — это выдуманная спортивная игра из вселенной книжного цикла «Гарри Поттер». В ней спортсмены также летали на мётлах и забрасывали мячи в кольца.

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