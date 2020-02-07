Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Энтузиаст с ником JumpButton обнаружил первые кадры из мобильной игры по франшизе Crash Bandicoot. Своей находкой геймер поделился в Twitter 7 февраля.

https://twitter.com/jumpbuttoncb/status/1225582992657190912

Судя по имеющейся информации, новая игра будет раннером (жанр мобильных игр, в котором персонаж всегда бежит вперёд, собирая различные предметы) с участием главных героев франшизы Crash Bandicoot. Дата выхода проекта пока не сообщается.

Напомним, Crash Bandicoot — это серия платформеров о безумном бандикуте по имени Крэш. Первая игра о его приключениях вышла в 1996 году.

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