Сингапур, , 13:35 — REGNUM Уровень эпидемиологической опасности в Сингапуре поднят до «оранжевого» уровня из-за угрозы коронавирусной инфекции властями страны, как это было в 2003 году, когда наблюдалась вспышка атипичной пневмонии. Об этом 7 февраля рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Сингапура Гань Ким Юн.

«Это означает агрессивные действия властей, чтобы остановить или ограничить дальнейшее распространение вируса», — разъяснил данное решения властей Юн.

Также он рассказал, что в случае необходимости, следующий уровень опасности будет «красным», что будет означать «пандемию в стране».

Помимо этого, глава минздрава Сингапура заверил, что правительство знает, что нужно делать в таких случаях, так как оно готово к подобному развитию ситуации.

При этом он отметил, что «ключевым моментом является скорейшее установление локальных источников распространения коронавируса, а также установления контроля за ними».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автопроизводитель Hyundai был вынужден остановить все свои производственные линии в Южной Корее, поскольку испытывает недостаток запчастей из Китая, где объявлена эпидемия коронавируса нового типа.