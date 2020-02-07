Таллин, , 13:20 — REGNUM Морякам с российского траулера «Поньгома», который затонул у берегов Эстонии в ночь с 6 на 7 февраля, оказывают содействие сотрудники посольства России в стране. Об этом 7 февраля сообщается на официальной странице диппредставительства РФ в Эстонии в соцсети Facebook.

В сообщении напоминается, что российское рыболовецкое судно «Поньгома» с семью членами экипажа на борту с портом приписки Санкт-Петербург затонуло в результате бедствия на расстоянии в 15 миль от эстонского берега.

«Пять моряков во главе с капитаном В. Л. Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин (двое других — в Финляндию)», — сообщает посольство РФ.

Также указывается, что после предварительного медосмотра, который показал, что моряки не нуждаются в госпитализации, они были переданы в российское посольство.

«В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов», — говорится в сообщении диппредставительства РФ и добавляется, что моряки находятся в одном из местных отелей, и что установлена и поддерживается связь с владельцем судна для дальнейшей отправки их в Россию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рыболовецкое судно «Поньгома», которое под российским флагом вышло в море из порта в Ленинградской области, затонуло в эстонских водах Балтики, примерно на полпути из Вийнисту до Хельсинки.

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