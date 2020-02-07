Калуга, 7 февраля 2020, 15:27 — REGNUM Около 240 детей сможет принять новый калужский детский сад, который планируется построить в микрорайоне Дубрава. В дошкольном учреждении будут открыты четыре ясельные группы и восемь групп для детей от трёх до шести лет. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерстве строительства и ЖКХ региона.
В настоящее время проект строительства детсада проходит подготовительные мероприятия. Непосредственно работа на объекте начнется во втором квартале 2020 года. По плану, детсад примет первых воспитанников в декабре.