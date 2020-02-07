Москва, , 13:03 — REGNUM Обязанность родителей в разводе обеспечивать детей жильем поможет улучшить жизнь детей и заставит граждан подходить к выплате алиментов менее формально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Семейный кодекс. В частности, родитель, проживающий после развода отдельно от ребёнка, теперь может быть привлечён судом к оплате расходов на обеспечение ребёнка жильём.

«Эта инициатива направлена на защиту прав детей, мы ее всячески поддерживаем», — отметил Емельянов.

По его словам, эта норма приведёт к тому, что родители в разводе будут больше помогать своим детям.

«Жилищные условия части детей улучшатся, так как их богатенькие родители, в основном папы, которые заводят вторые семьи и не помогают детям от другого брака, будут платить больше. Сейчас они уклоняются или платят чисто формальные алименты, а теперь будут помогать хотя бы снимать жилье, от чего раньше могли отказаться», — считает Емельянов.