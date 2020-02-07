Пермь, , 13:01 — REGNUM В Перми 7 февраля в здании филармонии состоялась церемония представления врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина общественности, политической и бизнес-элите.

«Дмитрий Николаевич является опытным управленцем, хорошо знает Пермский край. Здесь он родился и вырос. Состоялся как гражданин и как специалист. Важно что проблемы края он не будет изучать вновь, они ему близки и понятны», — сказал полномочный представитель президента в пФО Игорь Комаров.

Он также отметил, что работа в ФАС — это отличная школа жизни и опыт, включающий многие сферы жизни. «Убежден, что навыки, энергия и желание трудиться Дмитрия Николаевича на благо Пермского края будут способствовать развитию региона и приведут к успеху», — завершил свою речь Игорь Комаров.

Напомним, Дмитрий Махонин 6 февраля назначен врио губернатора Пермского края.

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