Ташкент, , 12:54 — REGNUM На учебу за границу необходимо отправлять патриотов Узбекистана, которые вернутся в страну. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с учеными и производственниками в государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам, сообщает 7 февраля издание «Газета.uz».

Глава государства сказал, что в 2020 году по линии правительственного фонда «Эл-юрт умиди» за рубеж планируется направить 700 ученых и преподавателей.

Мирзиёев отметил, что готов направить еще 200 человек, которые отличились в математике, химии, биологии и геологии. «Если вы посчитаете нужным, я найду средства. Сами выберете, где они будут учиться», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Узбекистане создан международный совет по присуждению ученых степеней доктора технических наук (DSc) и доктора философии (PhD).