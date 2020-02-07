Самара, , 12:50 — REGNUM Руководителя организации обвиняют в невыплате заработной платы в Самаре. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2016 и 2017 году обвиняемый не выплачивал зарплату 22 работникам организации. Из-за чего накопилась задолженность по заработной плате более 3,4 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы которого переданы в суд для рассмотрения по существу.

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