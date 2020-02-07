Пхеньян, , 12:49 — REGNUM На территории Северной Кореи зафиксирован первый случай заболевания пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 7 февраля сообщает южнокорейская газета «Чунан ильбо» со ссылкой на источники в Пхеньяне.

«Одна из жительниц Пхеньяна, которая недавно ездила в Китай, показала симптомы, схожие с коронавирусом», — приводит газета слова источника.

Также он рассказал, что после этого эпидемиологическая служба КНДР провела необходимые анализы, которые выявили у заболевшей наличие коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что все бывшие с заболевшей в контакте люди помещены в карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что усиленный режим дезинфекции вводится для предприятий общественного питания и продовольственных магазинов в Тамбовской области.