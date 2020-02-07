Горно-Алтайск, , 12:42 — REGNUM На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Горно-Алтайского гидрометцентра, 9 и 10 февраля здесь ожидается усиление ветра до 10−15 м/с, а по высокогорью до 35 м/с.

Кроме того ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, а также метели. На дорогах возможна гололедица, в горах — сходы лавин. Температура днём местами поднимется до 2 градусов тепла.

В связи с этим, в МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, следует опасаться обрывов линии электропередачи, аварий на трансформаторных подстанциях, падения деревьев и слабозакрепленных конструкций.

«Туристическим группам и охотникам следует принять меры предосторожности, переждите непогоду в населенных пунктах», — отметили в МЧС.

Напомним, на днях в республике появилась первая в 2020 году жертва лавины. Как сообщало ИА REGNUM, спустя неделю поисков под завалами снега нашли охотника, пропавшего в конце января.

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