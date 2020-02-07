Барнаул, , 12:40 — REGNUM Также как эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шимихин тоже считает, что вероятность заразиться коронавирусом в России крайне мала. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова коллеги, сказанные в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, он пояснил:

Павел Шумихин «Действительно, на сегодняшний момент вероятность заразиться коронавирусом в России крайне мала. Этому есть простая причина, которая заключается в отсутствии больных россиян на территории России. По-видимому, риск заболеть существует лишь на территории Китая. Имеют значение и мероприятия по ограничению распространения инфекции — как в самом Китае, так и в других государствах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее мнение о том, что заразиться новым коронавирусом в России практически невозможно высказал эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. По его словам, так как абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди граждан Китая, россиянам бояться нечего.

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