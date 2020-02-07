Томск, , 12:36 — REGNUM В Томской области и в Томске днём 8 февраля и сутки 9 февраля ожидается снег, местами сильный, днём мокрый снег с дождём. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также прогнозируются отложение мокрого снега, гололёдные явления, на дорогах местами гололедица, снежные заносы. Видимость ухудшится, ветер усилится до 15−18 м/с.

10 февраля ожидается похолодание.

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