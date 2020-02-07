Москва, , 12:39 — REGNUM В выходные дни в столице России ожидается хорошая погода для лыжных прогулок. Об этом 7 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Хорошая погода для лыжных прогулок: в Москве высота снежного покрова 8—9 см, по области — до 14 см», — приводит «Интерфакс» слова Вильфанда.

Также он рассказал, что в выходные дни в столице ожидается ясная без осадков погода с переменной облачность и хороший наст, что также поспособствует лыжным прогулкам.

Кроме этого, Вильфанд уточнил, что прошедшие сутки стали самыми холодными в Москве с начала нынешней зимы, а следующие — станут ещё холоднее. Значения температуры воздуха составят в ночь на 8 февраля — 13 … — 15 °C в Москве, а в ночь на 9 февраля −9…−11 °С.

При этом метеоролог указал, что теплая погода вновь вернется в столичный регион вечером 9 февраля.

Как сообщало, ранее стало известно, что в пятницу, 7 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха −9… −7 °С.