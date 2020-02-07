Новосибирск, , 12:32 — REGNUM В двух новосибирских санаториях-профилакториях оборудуют специальные боксы для возможных заражённых коронавирусом, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

«В Новосибирске за последние недели выявили несколько человек с подозрением на коронавирус. К счастью, диагнозы не подтвердились, — уточняет СМИ. — Но власти подготовились в случае возникновения необходимости принимать и изолировать больных».

На два учреждения приходится 530 койко-мест. Оба санатория располагаются за пределами Новосибирска, но власти пока не уточняют, где именно.