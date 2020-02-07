Уфа, , 12:33 — REGNUM Сертификацию Росздравнадзора первым в стране прошел республиканский кардиоцентр в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, результаты проверки подтвердили, что система менеджмента качества в этом медицинском учреждении полностью соответствует практическим рекомендациям по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора.

Специалисты контролирующей инстанции отметили, что в кардиоцентре правильно выстроен процесс и детально проработаны стандарты операционных процедур. Кроме этого, в центре грамотно выстроена мотивация персонала.

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