Москва, , 12:29 — REGNUM В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы настаивают на повышении штрафов за превышение скорости, сообщает 7 февраля ТАСС.

«Мнение наше однозначно в пользу повышения штрафов», — цитирует агентство слова заместителя руководителя учреждения Артура Шахбазяна.

По его словам, штраф в 250 рублей за превышение скорости с учётом 50%-ной скидки недостаточен, поскольку не является заградительной мерой.

Шахбазян отметил, что ему сложно представить водителя, случайно превысившего скорость на 60 км/ч.

«Моё личное мнение, даже штраф 5 тыс. рублей за превышение скорости на 60 км/ч — это мало», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличенные штрафы в новом Кодексе об административных правонарушениях, разработка которого ведётся, являются непосильными для многих граждан, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал он.

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