Сухум, , 12:31 — REGNUM Аппарат кабинета министров Абхазии объявил конкурс на выполнение восстановительных работ в правительственном комплексе в Сухуме. Приказ о проведении конкурса был издан 6 февраля и опубликован на сайте правительства.

Всего на торги выставлены три комплекса работ: на поставку и установку дверей, на поставку и монтаж внутренних раздвижных решеток и на реставрацию дверей. Общая максимальная стоимость работ на все три лота составила более 3,8 млн рублей.

«Победителем в каждом из лотов признается участник, предложивший в совокупности — наименьшую сумму конкурсного предложения, наилучшие условия оплаты цены договора», — говорится в условиях конкурса.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января в ходе протестов в Сухуме было захвачено здание президентского дворца, который относится к комплексу правительственных зданий. Протестующие во время штурма выломали двери и разбили стекла первого этажа. Здание было оставлено активистами 11 января, когда президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку.