Монгун-Тайгинский район, , 12:27 — REGNUM Низкие зарплаты, устаревшее оборудование и другие проблемы в системе здравоохранения Тувы озвучил врач больницы села Мугур-Аксы в снятом им видео. Ролик ранее появился в социальных сетях.

По словам автора, до ближайшего медицинского центра ехать около четырёх часов по плохой дороге. Поэтому врачам приходится лечить пациентов в своей больнице на старом оборудовании, поставленном в конце 70-х годов. Рентген-аппарат местный лаборант собрал из запчастей, при этом он постоянно ломается, несмотря на усилия техников.

«Медицина, как была отсталой, так и осталась такой. При коммунизме что сделали, остатками пользуемся, которые год от года ветшают», — отметил он.

Не всё в порядке и с зарплатами, несмотря на отчёты и проверки. При окладе в 31 тыс. рублей медик получает на руки около 24 тыс. При этом выплаты постоянно задерживаются, из-за чего местные магазины перестали давать врачам в долг.

«Меня сейчас подняли, полдевятого время. И это мне будет оплачиваться как экстренный вызов. И знаете, сколько мне платят за экстренный вызов? В час двадцать рублей мне платят!» — отметил он, добавив, что охота плакать от такой жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал нехватку врачей одной из главных проблем в системе здравоохранения республики.

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