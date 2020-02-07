Караганда, Казахстан, , 12:26 — REGNUM Чрезвычайная ситуация объявлена в нескольких населенных пунктах Карагандинской области Казахстана, сообщили 7 февраля в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена на территории поселков Осакаровка и Молодежный, а также в сельских округах Сарыозек, Карагайлы, Сункар, Пионерский, Озерный, Николаевский, Тельманский, Кундуздинский.

Отметим, 7 февраля почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра, метели и гололеда. Школьники, обучающиеся во вторую смену, в Нур-Султане освобождены от занятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьникам второй смены в Нур-Султане отменили уроки