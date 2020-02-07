Москва, , 12:25 — REGNUM Анализ статистических данных о количестве заключенных браков и разводов в России показывает неутешительные цифры — более половины семей распадается. Поэтому закон о праве детей на жильё при разводе родителей очень своевременен, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова, комментируя поправки в Семейный кодекс.

«Так, например, в 2018 году на 893 тыс. 039 браков приходится 583 тыс. 942 развода. Не вызывает сомнения тот факт, что в случае развода в первую очередь необходимо обеспечить защиту прав несовершеннолетних детей.

Принятый закон, закрепляющий привлечение родителей к обеспечению жильем несовершеннолетних детей, будет способствовать профилактике нарушений жилищных прав ребенка.

Правовое регулирование в сфере обеспечения интересов несовершеннолетних детей после развода в зарубежных странах, принимая во внимание, что в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 1989 года интересы ребенка являются для родителей предметом основной заботы

На одного из супругов возлагаются алиментные обязательства. При этом, в частности, в США алименты получает не только ребенок, но и супруг, с которым он проживает.

Обязанность по обеспечению жильем ребенка за рубежом не практикуется. Поэтому изменения в российском законодательстве являются прогрессивным шагом на пути защиты прав ребёнка», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.

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