Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 12:28 — REGNUM Канатные дороги и трассы закрыли на Эльбрусе 7 февраля из-за погодных условий. Снегопад и плохая видимость делают небезопасным катание по горнолыжным склонам, сообщается на сайте АО «Курорт Эльбрус».

«В связи с погодными условиями канатные дороги и трассы на Эльбрусе не работают. Сильный ветер и длительный снегопад, полное отсутствие видимости на трассах — подобные условия на данный момент опасны для катания по горнолыжным склонам», — сказано в сообщении.

Между тем в пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что до 18:00 7 февраля в горах республики выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно. Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий на объектах, находящихся в районах схода снежных лавин. Объявлено экстренное предупреждение.