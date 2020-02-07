Тамбов, , 12:21 — REGNUM Усиленный режим дезинфекции вводится для предприятий общественного питания и продовольственных магазинов в Тамбовской области «в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе в связи с сохраняющейся эпидемиологической угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». Соответствующий документ опубликован на сайте регионального ТУ Роспотребнадзора.

От хозяйствующих субъектов, в частности, требуют обеспечить своевременное и полное проведение санитарно-эпидемических мероприятий, в частности — влажной уборки помещений, обработки дезинфицирующими средствами транспортных средств, которые используются для перевозки продовольствия, обеззараживание воздуха и ряд других мер.

Отметим, что за последнюю неделю в регионе существенно — на 33,6% — выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, однако показатель заболеваемости пока существенно ниже эпидпорога.