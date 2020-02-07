Кемерово, 7 февраля 2020, 12:20 — REGNUM В Кемеровской области, по прогнозам синоптиков, ночью 8 февраля ожидаются снег, метели, днём усиление ветра при порывах до 18−23 м/с, мокрый снег и дождь, местами гололедные явления.
Региональное управление МЧС РФ обратилось к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности при ухудшении погоды.
«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — отметили в ведомстве. — При движении учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде».