Саранск, , 12:16 — REGNUM 15 февраля в Мордовии поисковики покажут, как 78 лет назад строился Сурский оборонительный рубеж. Об этом сообщает в соцсетях общественное движение «Клубы исторической реконструкции России».

Реконструкция будет посвящена 78-й годовщине строительства Сурского рубежа и пройдёт в посёлке Николаевка Большеберезниковского района. Реконструкция состоится на территории ГУК «Специальное управление гражданской обороны». После проведения военно-исторической реконструкции желающие смогут отведать кашу из полевой кухни.

Отметим, что в Мордовии данная реконструкция уже проводилась. В 2019 году эту инициативу подхватили в Чувашии, организовав мероприятие в Шумерле в музее под открытым небом: на участке лесничестве, где ранее находился участок Сурского рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 1941 году началось самое масштабное строительство в истории Чувашии — возведение Сурско-Казанского оборонительного рубежа, где ежедневно трудились до 100 тыс. жителей. Накануне 75-летия Победы эти события обретают особое значение, на деле показывая отношение к истории, фронтовому и трудовому героизму предков. В ноябре 2019 года в Шумерле, где местные энтузиасты несколько лет возводят музей под открытым небом, реконструируя участок Сурского рубежа, прошла реконструкция первых дней строительства оборонительной линии.

Подробнее: Как в 1941 году строился Сурский рубеж в Чувашии: реконструкция

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