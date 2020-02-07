Москва, , 12:13 — REGNUM В России за 2019 года средний размер автокредита составил 787,2 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он вырос 6,4% (в 2018 году — 739,8 тыс. руб.).

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Самый большой средний размер автокредитов в 2019 году отмечен в Москве (1 млн 145,6 тыс. руб.), Подмосковье (980,9 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (962,2 тыс. руб.).

Регионами, где средний размер кредита на покупку автомобиля снизился, стали Кемеровская (-31,0%) и Новосибирская (-2,3%) области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за январь-август 2019 года средний размер автокредита увеличился на 7% и составил 767,2 тыс. руб.

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