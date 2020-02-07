Москва, , 12:13 — REGNUM Снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч положительно скажется на снижении смертности на дорогах. Об этом заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью газете «Известия».

"Наша позиция — в городах должна быть возможность установить порог превышения скорости до 10 км/ч», — сказал Ликсутов.

Он назвал эту инициативу «вынужденной мерой», отметив, что она положительно скажется на сохранении человеческих жизней в Москве, поскольку «скорость критически влияет на увеличение смертности на дорогах».

Ликсутов надеется, что законодатели и эксперты услышат позицию руководства Москвы.