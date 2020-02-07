Волжский, Волгоградская область, , 12:15 — REGNUM В законную силу вступил приговор в отношении жительницы города Волжского Волгоградской области. Женщину осудили за причинение смерти ребёнку по неосторожности — её 10-месячный сын выпал из окна пятого этажа, сообщили 7 февраля в пресс-службе областного суда.

Как установило следствие и суд, 5 сентября 2019 года в квартире находились женщина, двое её малолетних детей и супруг. Подсудимая вышла из комнаты, оставив в ней младенца, и не закрыв окно. Мальчик взобрался с дивана на подоконник, опёрся руками на москитную сетку и выпал на улицу. Мужчина в этот момент спал, оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Государственный обвинитель подал апелляционное представление, рассмотрев которое Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционное представление — без удовлетворения.