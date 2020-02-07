Красноярск, , 12:18 — REGNUM Коллегия Красноярского краевого суда 6 февраля возобновила судебное следствие по делу бывшего депутата городского Совета Красноярска Аркадия Волкова. Об этом 7 февраля сообщает краевая государственная газета «Наш Красноярский край».

Основанием для такого решения по апелляционному делу стала отмена 27 января постановления об отказе возбуждения уголовного дела по заявлению Волкова, сделанного им в ходе судебного заседания 10 декабря 2019 года.

По утверждению Волкова, в настоящее время уже уволившийся представитель следственных органов вымогал у него крупную взятку — более полумиллиона рублей — заявляя, что если Волков не заплатит, то сядет на 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Красноярске был вынесен приговор бывшему депутату городского совета Аркадию Волкову — ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Волков был признан виновным в совершении двух преступлений: в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По сообщениям местных СМИ, гособвинение требовало для Волкова 11 лет колонии строгого режима.

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