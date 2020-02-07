Москва, , 12:11 — REGNUM Министерство внутренних дел России намерено добиться сокращения сроков расследования уголовных дел. Соответствующую задачу перед следователями полиции поставил замглавы ведомства Александр Романов.

В пресс-центре МВД отметили, что в текущем году, несмотря на позитивные тенденции в расследовании преступлений, важно направить максимальные усилия на разрешение имеющихся проблемных вопросов.

«В числе основных задач — повышение эффективности предварительного следствия, обеспечение возмещения причиненного преступлениями ущерба, сокращение сроков расследования», — сообщили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ опубликовало концепцию нового Кодекса об Административных правонарушениях (КоАП). Предполагается сокращение составов административных правонарушений и изменение подходов к назначению наказаний. Авторы обратили внимание на то, что по прошествии 17 лет со дня вступления в силу КоАП назрела объективная необходимость научного осмысления и анализа сложившейся практики его применения.

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