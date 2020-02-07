Пермь, , 12:00 — REGNUM В Перми начали проводить временный ремонт дорог литым асфальтобетоном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Аномальные погодные условия зимой и температурные колебания вызвали повреждения дорожного полотна. Опять же из-за теплого зимнего периода ремонт в муниципалитете начался раньше обычного.

Работы проходят с использованием литого асфальтобетона. Его адгезионные свойства и водостойкость обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности.

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич подчеркнул, что проводимый сейчас ремонт — вынужденная временная мера. Она позволяет не допускать дальнейшего разрастания повреждений.