Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В Чувашии подписано распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. По линии социальной защиты на чествование и мероприятия с ветеранами предусмотрено 681,2 тыс. рублей — столько же, сколько было в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Согласно распоряжению, органы власти Чувашии, организации, общественные и религиозные объединения должны будут обеспечить проведение в 2020 году акций по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, вдов воинов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, полных кавалеров ордена Славы, Героев РФ и членов их семей в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы и другим дням воинской славы, памятным датам.

Министерству труда и социальной защиты Чувашии поручено координировать данную работу. Также из регионального бюджета выделятся 681 200 рублей по разделу «Социальная политика» «на проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, связанных с памятными датами, на организацию мероприятий с ветеранами Великой Отечественной войны», поздравление фронтовиков, вдов воинов, Героев России, полных кавалеров ордена Славы.

Органам местного самоуправления рекомендовано провести работу по увековечению памяти воинов — «сохранению мемориальных музеев, памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений, обустройству территорий вокруг них, присвоению имен героев, отличившихся в сражениях, улицам и площадям, а также по благоустройству и праздничному оформлению населенных пунктов».

Как сообщало ИА REGNUM, ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей в связи с 75-й годовщиной Победы. Соответствующий указ подписал 7 февраля президент РФ Владимир Путин. Выплату получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы воинов.