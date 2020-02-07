Нижний Новгород, , 11:58 — REGNUM Почти во всех регионах Приволжского федерального округа уже в январе ветеранам и участникам Великой Отечественной войны начали вручать медали к 75-летию Победы, учрежденные президентом России Владимиром Путиным.

Так, в Нижегородской области первые юбилейные медали губернатор Глеб Никитин вручил ветеранам на встрече в Павловском районе. Добровольцы Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» навестили жителей и защитников блокадного Ленинграда, которые проживают на территории региона.

Депутаты гордумы Саратова вручили первые медали со словами благодарности за неоценимый вклад в Победу, пожеланиями крепкого здоровья и долголетия труженикам тыла, которые трудились на предприятиях Заводского района Саратова. Депутаты ранее приняли решение о региональных выплатах ветеранам в размере 10 тыс. рублей за счет экономии, которая сложилась в результате принятия в ноябре прошлого года изменений порядка социальной поддержки депутатов Саратовской городской думы и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов».

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В Удмуртии медали начнут вручать 7 февраля. Всего на территории региона проживают 14 044 ветерана, в числе которых участники и инвалиды войны, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы участников войны. В регионе, кроме федеральных выплат, будет добавлено со стороны республики по 4 тыс. рублей участникам и инвалидам войны, по 2 тыс. рублей — труженикам тыла.

В Марий Эл вручение первых медалей проходило параллельно с открытием выставки военной и спасательной техники. Торжественное мероприятие в республики посвятили 20-летию подвига воинов-десантников, которыми командовал уроженец региона Марк Евтюхин.

В Мордовии юбилейные медали получат 7,4 тыс. человек. Церемонии награждения пройдут во всех районах республики. Первые медали были вручены ветеранам 1 февраля в Большом зале Дома республики.

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20 ветеранов, проживающих в Ульяновской области, получили медали 27 января в ходе торжественного мероприятия в Ленинском мемориале. Губернатор Сергей Морозов отметил, что для него вручение медалей ветеранам войны — огромная честь. На территории региона проживают 12 042 участника и инвалида войны.

«За каждым человеком своя Победа, история, свой эпизод. Поэтому, конечно же, очень волнительно и ответственно вручать те медали, которые инициировал наш президент. Хочется поблагодарить наших ветеранов, тружеников тыла, всех, кто работал на эту Победу, за подвиг, который они совершили», — заявил губернатор Оренбургской области Денис Пакслер, вручая медали первым 19 ветеранам.

Врио главы Чувашии Олег Николаев на встрече с 12 ветеранами, проживающим в республике, сказал: «Мы все знаем, что эта война унесла очень много жизней. Это десятки миллионов людей. В этом числе, к сожалению, достаточно много людей, которые ушли из Чувашии. Нам важно помнить обо всех. И, конечно же, о вас — о тех людях, которых мы можем видеть, взять за руки. Чтим, гордимся вами и надеемся, что вы проживете долго для того, чтобы рассказать вашим детям, правнукам о правде тех дней». В Чувашии медали будут вручены более чем 10 тыс. жителей региона.

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Накануне в ходе торжественного вручения медалей в Пензе замглавы администрации города Сергей Волков отметил, что даже самым молодым участникам войны сегодня уже более 90 лет. В регионе юбилейные медали к 75-летию Победы будут вручать 3,7 тыс. человек, соответствующие торжественные мероприятия пройдут в каждом районе города.

Власти всех регионов Поволжья заверили, что тем ветеранам, кто в силу состояния здоровья или обстоятельств не сможет прийти на торжественные мероприятия, представители администраций будут вручать медали на дому.