Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России. Об этом пишет газета The Washington Post.

Так, американка из штата Нью-Джерси сравнила себя и других эвакуируемых с беженцами и пожаловалась на нехватку информации. Она отметила, что в аэропорту был хаос, место сбора не было указано, и никто из официальных лиц не пришёл людям на помощь.

Издание отметило «контраст с российской эвакуацией», в ходе которой дипломаты установили стенд с российским флагом. Были выделены автобусы, чтобы перевезти российских граждан через пропускные пункты аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российских граждан эвакуировали из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Их поместили в карантинный санаторий под Тюменью на 14 дней.

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