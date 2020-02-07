Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге действительно нет денег на уборку снега. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил изданию директор парка Артур Зиганшин, пока учреждение не может запросить дополнительные деньги. В частности, за очистку улицы Отдыха ранее отвечала администрация Кировского района, но теперь эти обязанности передали администрации лесопарка.

«В трёхлетнем бюджете парка соответствующих средств не заложили», — сказал Зиганшин.

Тем не менее, руководство учреждения периодически выискивает возможности убрать снег с «проблемных» участков, добавил директор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горожане пожаловались на уборку снега в лесопарке. В ряде мест стало невозможно пройти.

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