Владивосток, , 11:59 — REGNUM В изоляционных карантинных пунктах Приморского края с подозрением на инфицирование новой коронавирусной инфекцией находится 91 человек, все они — граждане КНР. Об этом 7 февраля сообщает официальный сайт Правительства Приморского края.

«Сейчас в изоляционных пунктах находится 91 человек», — говорится в сообщении властей Приморья.

Также указывается, что за минувшие сутки на пропускных пунктах региона был досмотрен 651 человек, среди которых не зафиксированы случаи заболевания пневмонией нового типа.

«Выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших их Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус, больных с этой инфекцией не выявлено», — приводятся на сайте слова министра по делам ГО и ЧС края Олега Мельникова, который также добавил, что с начала года в Приморский край прибыло 135 501 человек из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, в т.ч. из КНР — 78 901 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два российских дипломата, которые принимали участие в подготовке вывоза в эвакуационном порядке граждан РФ из центральной китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения новой коронавирусной инфекции, будут отправлены на карантин на территории российского посольства в Пекине.