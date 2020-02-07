Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух механиков на Канонерском судоремонтном заводе в октябре 2019 года. В их гибели обвинили ведущего инженера по ремонту и обслуживанию, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Происшествие на Канонерском судоремонтном заводе, в результате которого погибли двое рабочих, произошло 29 октября 2019 года. Двое механиков, 55 и 54 лет, не зная порядок производства работ, не спуская давление из шины и используя кувалду, на 9-м причале приступили к замене колеса на самоходном автопогрузчике «KALMAR». В результате внутреннее колесо автопогрузчика лопнуло, вылетело стопорное кольцо диска, и оба пострадавших получили телесные повреждения, от которых скончались на месте.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Как считает следствие, виновен в произошедшем ведущий инженер по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, обязанный обеспечивать безопасность работников при выполнении работ. Однако он дал указание механикам заменить колеса самоходного автопогрузчика, не разъяснив порядок производства указанных работ и не проконтролировал требования техники безопасности перед началом работ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — отмечено в сообщении СЗСУ на транспорте СКР.

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