Пекин, , 11:41 — REGNUM Два российских дипломата, которые принимали участие в подготовке вывоза в эвакуационном порядке граждан РФ из центральной китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения новой коронавирусной инфекции, будут отправлены на карантин на территории российского посольства в Пекине. Об этом 7 февраля рассказал журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.

«Нужно было организовать их (граждан России) пребывание там, снабдить водой, какой-то элементарной едой. Всем этим занимались два сотрудника нашего посольства», — сказал Денисов и уточнил, что данные дипломаты были направлены в город Ухань (административный центр провинции Хубэй) для того, чтобы осуществлять оперативное руководство операции по вывозу граждан России.

«Мы рассчитываем, что сегодня или, может быть, завтра утром они вернутся в Пекин. Им тоже придется пройти карантин», — сказал российский посол.

Также он добавил, что для этого у посольства РФ есть отдельное расположенное здание, в котором все уже готово для проживания людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что городской муниципальный транспорт в Туле подвергается санитарной обработке против вирусов.