Мещовск, Калужская область, 7 февраля 2020, 14:49 — REGNUM 40 часов обязательных работ придётся отработать жительнице Мещовского района за неуплату алиментов родным детям, сообщила 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.
Летом 2019 года на исполнение в районный отдел судебных приставов поступило судебное решение о взыскании алиментов с матери на содержание двух несовершеннолетних дочерей — шести и семи лет, — которые проживают с бабушкой. Ранее судебные приставы пытались убедить неплательщицу алиментов перестать вести асоциальный образ жизни. Долг женщины по алиментам достиг 180 тыс. рублей.
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