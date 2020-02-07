Мещовск, Калужская область, , 14:49 — REGNUM 40 часов обязательных работ придётся отработать жительнице Мещовского района за неуплату алиментов родным детям, сообщила 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Летом 2019 года на исполнение в районный отдел судебных приставов поступило судебное решение о взыскании алиментов с матери на содержание двух несовершеннолетних дочерей — шести и семи лет, — которые проживают с бабушкой. Ранее судебные приставы пытались убедить неплательщицу алиментов перестать вести асоциальный образ жизни. Долг женщины по алиментам достиг 180 тыс. рублей.

«Женщина уже приступила к работам в рамках административного наказания. Если она продолжит игнорировать родных дочерей, то её ждет уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривает уголовное наказание до одного года лишения свободы», — сказала Любовь Скакун.

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