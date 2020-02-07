Токио, , 11:25 — REGNUM Релиз игры Fairy Tail отложили до 25 июня 2020 года. Об этом 7 февраля сообщила «Игромания».

Изначально релиз Fairy Tail должен был состояться в марте 2020 года. Однако разработчики взяли несколько дополнительных месяцев для того, чтобы «отполировать» графику и игровой процесс.

Напомним, игра Fairy Tail основана на одноимённой манге Хиро Машимы. Главные герои проекта — маги из могущественной гильдии «Хвост Феи».

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