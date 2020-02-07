Токио, 7 февраля 2020, 11:25 — REGNUM Релиз игры Fairy Tail отложили до 25 июня 2020 года. Об этом 7 февраля сообщила «Игромания».
Изначально релиз Fairy Tail должен был состояться в марте 2020 года. Однако разработчики взяли несколько дополнительных месяцев для того, чтобы «отполировать» графику и игровой процесс.
Напомним, игра Fairy Tail основана на одноимённой манге Хиро Машимы. Главные герои проекта — маги из могущественной гильдии «Хвост Феи».
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