Токио, , 11:24 — REGNUM Российское посольство в Японии ведет постоянную работу с МИД этой страны по выполнению просьб, поступающих от граждан России, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess.

«Мы держим контакт со всеми россиянами, находящимися на борту, получаем их просьбы и ведем постоянную работу по их выполнению», — сообщили ТАСС в посольстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, судно Diamond Princess находится в японском порту с 3 февраля. Оно было помещено на карантин после того, как был подтверждён первый случай заражения коронавирусом. На борту находится 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа, при этом пассажирам запрещено покидать свои каюты.

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