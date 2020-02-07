Аккра, , 11:26 — REGNUM Анализы двух мужчин, госпитализированных в Гане с подозрением на коронавирус, дали отрицательный результат. Об этом передает BBC Pidgin со ссылкой на сообщения медицинских чиновников.

В соответствии с заявлениями, двое мужчин, гражданин Аргентины и гражданин Китая, были ранее помещены в карантин после обращения в больницу Корле Бу в Аккре с симптомами вирусного заболевания.

Франклин Асиеду-Беко, глава отдела надзора за болезнями в Службе здравоохранения Ганы, заявил журналистам, что отрицательные результаты «должны развеять опасения общественности».

Чиновники здравоохранения Ганы также заявили, что будут продолжать принимать профилактические меры, чтобы новый вирус не проник в страну.

По информации журналистов, к настоящему моменту в Африке не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.