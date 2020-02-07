Москва, , 11:20 — REGNUM Принятие закона о защите жилищных прав ребенка при разводе родителей обусловлено не только большим числом обращений в суды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ).

«Почему сейчас возникла необходимость? Не только из-за обращений. Вы же сами понимаете, что бесплатно не дают сейчас жильё, а оно ветшает: даже если какое-то жильё было, оно могло обветшать, а ребёнку нужны нормальные условия, а ведь государство не всегда даёт жильё — вот поэтому это предложение и внесено», — пояснила Плетнёва.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Семейный кодекс дополняется нормой, обязывающий родителей, не состоящих в браке или находящихся в разводе, обеспечивать своих детей жильем.

Инициировало обсуждение проекта закона правительство. В ходе пленарного заседания Госдумы замглавы Минюста Алиса Безродная объяснила актуальность закона так: «Зафиксировано большое количество обращений в суды — возникла необходимость».

»Предусмотренное изменение во взаимосвязи с действующим регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом конкретном случае оценивать ситуацию с учётом сложившихся обстоятельств и принимать решения, которые будут основаны на балансе прав ребёнка и родителей», — рассказала о механизме реализации закона замглавы Минюста.

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