Элиста, , 11:16 — REGNUM Мэрия Элисты отказала активистам в согласовании митинга, которые общественники намеревались провести 10 февраля на площади Ленина у Пагоды «Семи дней».

Причиной отказа названа опасность распространения ОРВИ, написал 7 февраля телеграм-канал «Бумба». Карантин действует на территории Калмыкии с 4 февраля.

Общественники на митинге 10 февраля намеревались высказать своё отношение к высказываниям председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Штыгашева о калмыцком народе, которые, по мнению активистов, нарушают российское законодательство.

Скандал, как сообщало ИА REGNUM, разгорелся в конце января после того, как СМИ процитировали слова Штыгашева о том, что Сталин депортировал население Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Второй мировой войны. Слова 80-летнего политика вызвали бурное возмущение как простых жителей Калмыкии, так и на официальном уровне — главы Калмыкии напомнил Штыгашеву о том, что калмыки наравне с гражданами Советского Союза сражались против гитлеровских захватчиков. Позже Штыгашев выступил с видеообращением, в котором извинился за свои слова.

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