Вашингтон, , 11:14 — REGNUM В игре Destiny 2 стартует особое событие Crimson Days, приуроченное к празднованию Дня святого Валентина. Трейлер ивента появился на YouTube-канале destinygame 6 февраля.

Событие пройдёт с 11 по 18 февраля 2020 года. В рамках ивента геймеры смогут получить особые предметы экипировки.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательская игра, разработанная американской студией Bungie. Её релиз состоялся в 2017 году.

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