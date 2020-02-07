Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбуржье дочери арестованного священника Николая Стремского переквалифицировали статью УК РФ. Елену С. обвиняют в похищении человека, сообщают СМИ.

По версии обвинения, Елена С. и ее супруг Виктор Щ. заперли в гараже и несколько дней удерживали несовершеннолетних детей, находившихся под опекой Николая Стремского.

От дачи показаний дочь священника отказывается согласно 51 статье Конституции. При этом ее супруг, по словам адвоката Татьяны Елисеевой, признал вину. В январе его перевели под домашний арест, отмечает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в Ленинском районном суде Оренбурга, срок содержания под стражей Елены С. продлен до 12 апреля. В удовлетворении ходатайства обвиняемой и ее защитника об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, залог или запрет определенных действий отказано. Постановление суда не вступило в законную силу

Напомним, священник и его дочь с зятем задержаны в 2019 году. Николая Стремского обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности детей. Удочеренной священником им Елене С. и ее супругу Виктору Щ. предъявили обвинение в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

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