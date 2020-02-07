Ташкент, , 11:11 — REGNUM Спецслужбы Узбекистана и Киргизии задержали фальшивомонетчика, попытавшегося сбыть 200 фальшивых купюр номиналом по $100. Об этом 7 февраля сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на Службу государственной безопасности Узбекистана».

По данным ведомства, житель Джалалабадской области Киргизии попытался продать в узбекистанском городе Намангане фальшивые $20 тыс. за $9 тыс. Злоумышленник был пойман с поличным.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года был задержан руководитель отделения союза молодежи по Касбийскому району Кашкадарьинской области Узбекистана. 24-летний молодой человек подозревается в подделке денежных знаков.

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