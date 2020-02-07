Сингапур, , 11:10 — REGNUM Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приняла решение не участвовать в международном авиасалоне Singapore Airshow 2020, сообщает 7 февраля ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

«В «Выставочном центре Чанги» начался монтаж основных стендов, павильон ОАК размещаться не будет, представителей корпорации также не планируется направлять», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятие в Сингапуре запланировано в период с 11 февраля по 16 февраля, однако из-за вспышки коронавируса в Китае авиавыставку едва не отменили.

Ранее сообщалось, что Россия планирует сократить численность делегации на авиационной международной выставке Singapore Airshow 2020. Решение о сокращении численности представителей России было принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

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