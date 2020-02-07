Киев, 7 февраля 2020, 11:12 — REGNUM Бизнесмен Игорь Коломойский сыграл одного из персонажей мюзикла «Щелкунчик», заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Игорь Фрис, сообщил 5 февраля телеканал «Прямой».
Депутат рассказал, что Коломойский встречал новый год на курорте «Буковель», где принял участие в любительской постановке. На вопрос журналиста, пел ли бизнесмен, Фрис сообщил, что не пел.
Депутат не смог назвать персонажа, которого играл Коломойский, но, судя по описанию, это был советник медицины Штальбаум.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве глава Таможенной службы Украины Максим Нефёдов был замечен на закрытой БДСМ-вечеринке в одном из ночных клубов Киева.
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