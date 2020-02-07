Киев, , 11:12 — REGNUM Бизнесмен Игорь Коломойский сыграл одного из персонажей мюзикла «Щелкунчик», заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Игорь Фрис, сообщил 5 февраля телеканал «Прямой».

Депутат рассказал, что Коломойский встречал новый год на курорте «Буковель», где принял участие в любительской постановке. На вопрос журналиста, пел ли бизнесмен, Фрис сообщил, что не пел.

«Он аккуратно выходил и декламировал определенные вещи. Было интересно», — рассказал парламентарий.

Депутат не смог назвать персонажа, которого играл Коломойский, но, судя по описанию, это был советник медицины Штальбаум.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве глава Таможенной службы Украины Максим Нефёдов был замечен на закрытой БДСМ-вечеринке в одном из ночных клубов Киева.

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