Москва, , 11:02 — REGNUM В Москве в День святого Валентина все желающие смогут признаться в любви с большого медиаэкрана. Он будет установлен на здании «Цифрового делового пространства» (ЦДП) на ул. Покровка, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: В День влюбленных на ВДНХ раздадут светящиеся сердца

14 февраля светодиодный экран размером 5,3×6,72 м превратится в огромную цифровую валентинку. Также на площадке перед зданием ЦДП установят большую 15-килограммовую скульптуру из шоколада в виде сердца и будут угощать всех желающих.

Бесплатный онлайн-марафон «Москва признаний» продлится с 10:00 до 22:00. Чтобы принять участие в марафоне, нужно оставить текст романтического признания на сайте ЦДП.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичей и гостей столицы 14 февраля приглашают отметить День всех влюбленных на ВДНХ.

Читайте также: «Москвариум» приглашает на фестиваль «Влюбленные в океан»